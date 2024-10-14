Üye Girişi
Haberler

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazanırken, madencilik sektörü en çok kazanan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 yükselişle 8.885,45 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,23 puan ve yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,71 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirtti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.165 seviyelerinin direnç, 8.870 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul Madencilik Ekonomi Finans Borsa Bıst

Memura servis hizmeti devam edecek

Memurların tepkisini çeken karar için geri adım atıldı

 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Köfteci Yusuf'un aylar önce depolarını kapattığı ortaya çıktı

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

Hizbullah'ın "Öldürdük" dediği isim gövde gösterisi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu? İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı ne? 14 Ekim hangi burç? 14 Ekim hangi burç özellikleri? İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Seren kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Seren kaç yaşında, nereli? CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? 28 Ekim özel sektöre tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, iş yeri açılır mı? Yemekteyiz Gülizar kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.