Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,25'lik düşüşle başlayarak 10.586,02 puana geriledi. Bankacılık ve holding endekslerinde de kayıplar görüldü.

Borsa, haftaya yüzde 1,25'lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 1,25'lik düşüşle başladı. Endeks, 134,33 puanlık azalışla 10.586,02 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi de yüzde 1,10 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
