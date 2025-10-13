Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,25'lik düşüşle başlayarak 10.586,02 puana geriledi. Bankacılık ve holding endekslerinde de kayıplar görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi