Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın ilk gününde yüzde 1,34'lük bir düşüş yaşayarak 10.137,91 puana geriledi. Bankacılık ve holding endekslerinde de önemli değer kayıpları görüldü.
Borsa, haftaya yüzde 1,34'lük düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 1,34'lük düşüşle başladı. Endeks, 137,84 puanlık azalışla 10.137,91 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi de yüzde 1,12 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi