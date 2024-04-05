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Borsa İstanbul Haftalık Değerlendirme

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,21, altının gram fiyatı yüzde 2,75 artarken, dolar/TL yüzde 1,35, avro/TL yüzde 1,39 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.903,17 ve en yüksek 9.618,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,21 değer kazanarak 9.618,83 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75 artışla 2 bin 391 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,00 artarak 16 bin 370 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 4 bin 200 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 309 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları, yüzde 1,35 değer kaybederek 31,9480 liraya, avro yüzde 1,39 azalışla 34,5710 liraya geriledi.

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,02 değer kaybederken, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,42 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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