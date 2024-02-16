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Borsa İstanbul Haftalık Değerlendirme

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Borsa İstanbul'da hisse senetleri yükselirken, altın fiyatları düşüş kaydetti. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 değer kazanarak tamamladı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,26, dolar/TL yüzde 0,47, avro/TL yüzde 0,06 artarken, altının gram fiyatı yüzde 0,30 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.917,74 ve en yüksek 9.306,34 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,26 değer kazanarak 9.250,36 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,30 azalışla 1.989 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,32 azalarak 13 bin 366 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 3 bin 283 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 221 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,47 değer kazanarak 30,8290 liraya, avro yüzde 0,06 artışla 33,1280 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,57 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,14 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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