Borsa İstanbul Haftalık Değerlendirme

Borsa İstanbul'da hisse senetleri ve altın değer kazanırken, dolar ve avro değer kaybetti. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,83 artışla tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar arasında 'Kıymetli Maden' fonları yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,83, dolar/TL yüzde 0,13, altının gram satış fiyatı yüzde 2,10 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.912,02 ve en yüksek 8.149,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazanarak 8.026,27 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,10 artışla 1.897 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,19 kazançla 12.757 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3.057 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3.127 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 değer kazancıyla 28,9170 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,35 kayıpla 31,4200 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,43 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.