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Borsa İstanbul Haftada Yüzde 2,43 Değer Kazandı

Borsa İstanbul Haftada Yüzde 2,43 Değer Kazandı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,43 değer kazanarak 9.390,51 puandan kapattı. Dolar/TL yüzde 0,49 artarken, altının gram fiyatı yüzde 2,72 yükseldi. Yatırım fonları arasında en çok kazanan ise hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,43 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,49, altının gram fiyatı ise yüzde 2,72 artış, avro/TL yüzde 0,38 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.032,54 puanı ve en yüksek 9.421,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,43 üstünde 9.390,51 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 artışla 4 bin 150 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 28 bin 55 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 6 bin 770 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,67 artarak 6 bin 951 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 artarak 38,7450 liraya çıkarken, avro yüzde 0,38 azalışla 43,7070 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,66, emeklilik fonları yüzde 1,82 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,64 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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