Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,23 değer kaybederek günü 5.186,83 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,18 ile ticaret oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kaybederek günü 5.186,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 57,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,18 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla beraber küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirterek, faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağının düşünüldüğünü kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Analistler, Powell'ın açıklamaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yarın piyasaların odağında bulunacağını aktararak, BoE'nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın gelecek dönem politikalarına ilişkin yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Yarın veri gündeminde ayrıca, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2. el konut satışları, öncü göstergeler endeksi, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi'nin piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, Çin'de ise tatil dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 seviyesinin destek, 5.300 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.