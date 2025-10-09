Haberler

Borsa İstanbul Güne Yüzde 0,93 Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,93'lük yükselişle başladı. Endeks, 100,46 puanlık artışla 10.856,73 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. - İSTANBUL

