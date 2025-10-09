Borsa İstanbul Güne Yüzde 0,93 Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 0,93'lük artışla 10.856,73 puan seviyesinden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi ise yüzde 0,90 değer kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi