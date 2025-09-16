Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31'lik artışla 11.034,02 puana ulaştı. Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi ise değer kaybetti.
Borsa, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı. Endeks, 33,77 puanlık artışla 11.034,02 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi