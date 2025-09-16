Haberler

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31'lik artışla 11.034,02 puana ulaştı. Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi ise değer kaybetti.

Borsa, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı. Endeks, 33,77 puanlık artışla 11.034,02 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Hem suçlu hem güçlü! Cezaevinden izinli çıkan şahıs, polise böyle beddua etti

Cezaevinden izinli çıkmıştı, hiç olmadık şekilde yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.