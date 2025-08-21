Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 0,55'lik artışla 11.195,98 puan seviyesinden başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazanarak olumlu bir seyir izledi.
Borsa, güne yüzde 0,55'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,55'lik yükselişle başladı. Endeks, 61,25 puanlık artışla 11.195,98 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi