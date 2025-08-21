Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
Güncelleme:
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,55'lik yükselişle başladı. Endeks, 61,25 puanlık artışla 11.195,98 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
