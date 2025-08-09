Borsa İstanbul'da Yatırımcılar Kazanç Sağladı, İsviçre Frangı Düşüşte

Bu hafta yatırım araçlarından İsviçre frangı hariç tüm yatırım araçları yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 10.800,60 puanı ve en yüksek 11.044,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,10 üstünde 10.972,63 puandan tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,00 artışla 14.434,92 puan, sanayi endeksi yüzde 2,06 yükselişle 14.008,06 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,75 kazançla 10.969,40 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 1,44 azalışla 24.569,55 puan olarak gerçekleşti.

1000 Yatırımlar Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,02 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu.

1000 Yatırımlar Holding AŞ'yi, yüzde 14,51 ile Çan2 Termik ve yüzde 12,82 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,18'le Grainturk Holding AŞ, yüzde 7,78'le Batıçim Batı Anadolu Çimento ve yüzde 6,24'le İpek Anadolu Sigorta olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 823 milyar 80 milyon lirayla ASELSAN, 615 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA ve 457 milyar 222 milyon lirayla Koç Holding oldu.

İsviçre frangı düşüşte

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,63 artışla 4 bin 447,90 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,62 değer kazancıyla 30 bin 51 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 yükselişle 40,6870 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,72 yükselişle 47,4430 lira oldu.

Geçen hafta 54,0610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,15 artışla 54,6820 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,45 azalışla 50,4320 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)