Borsa İstanbul'da VİOP Günlük Çizelgesinde Düşüş

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,04 düşüşle başladı. Önceki gün normal seansı yüzde 0,06 artışla tamamlayan kontrat, akşam seansında da düşmüş durumda. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ve Asya'daki ekonomik sinyaller yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,06 artışla 12.269,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise düşüşe geçerek yüzde 0,08 azalışla 12.258,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,04 altında 12.263,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin desteklediği iyimserliğe karşın, Asya tarafında Japonya'da makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Çin'de emlak sektöründeki sıkıntıların derinleşmesi risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
