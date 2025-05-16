Borsa İstanbul'da VİOP Endeksi Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da VİOP Endeksi Düşüşle Başladı
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BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.893,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yoğun veri gündemi, yatırımcılar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.893,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,5 azalışla 10.904,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemesini sürdürerek 10.887,00 puana indi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.893,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikaları stratejilerindeki belirsizlikleri işaret etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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