Borsa İstanbul'da VİOP Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksi haziran vadeli kontratı, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.350,00 puandan başladı. Gün içinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, akşam seansında da düşüş gösterdi. ABD'deki ekonomik verilerin açıklanması bekleniyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.350,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 azalışla 10.358,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.345,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.350,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler ile Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.200 seviyesinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü

Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.