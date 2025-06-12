Borsa İstanbul'da VİOP'da Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,9 düşüşle başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler yatırımcıları endişelendiriyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,9 düşüşle 10.818,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 10.914,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yaklaşık yüzde 1 düşüşle 10.808,00 puana geriledi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,9 azalışla 10.818,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ile Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir

Trump'tan dünyayı tedirgin eden Orta Doğu mesajı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti

Tansiyon git gide yükseliyor! Pezeşkiyan'dan tarihi nükleer resti
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor

İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıta okkalı zam
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray için İstanbul'da! İşte Sane'nin ilk sözleri
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.