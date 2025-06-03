Borsa İstanbul'da Takas Tarihleri Değişti

Borsa İstanbul'da Takas Tarihleri Değişti
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Kurban Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlemlerin takası 10 Haziran'da yapılacak. Ayrıca, 5 Haziran'da yarım gün seans gerçekleştirilecek ve Vadeli İşlem Piyasası'nda da takas işlemleri yapılmayacak.

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'da yapılacak.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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