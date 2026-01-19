Haberler

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Güncelleme:
BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya 14.378,00 puandan başlayarak önceki seansı yüzde 1,46 artışla tamamladı. Küresel ticari gerilimler nedeniyle piyasalarda dikkatli bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yatay seyirle 14.378,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,46 artışla 14.372,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.369,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,04 üzerinde 14.378,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

