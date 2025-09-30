Haberler

Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 5 milyon 215 bin liraya düştü. Piyasalarda en düşük 5 milyon 192 bin lira, en yüksek 5 milyon 256 bin lira seviyeleri görüldü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 215 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 192 bin lira, en yüksek 5 milyon 256 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 5 milyon 215 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 225 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 991 milyon 285 bin 128,74 lira, işlem miktarı ise 762,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 901 milyon 99 bin 208,4 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Denizbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.225.000,003.784,20

En Düşük5.192.000,003.875,00

En Yüksek5.256.000,003.944,00

Kapanış5.215.000,003.892,10

Ağırlıklı Ortalama5.219.836,533.926,92

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.991.285.128,74

Toplam İşlem Miktarı (Kg)762,51

Toplam İşlem Adedi57

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500
