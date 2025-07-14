Borsa İstanbul'da Standart Altın Fiyatı Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,6 artışla 4 milyon 335 bin liraya ulaştı. Altın piyasasında toplam işlem hacmi 973 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 335 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 330 bin lira, en yüksek 4 milyon 348 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 335 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 973 milyon 386 bin 606,19 lira, işlem miktarı ise 224,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 605 milyon 80 bin 716,93 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Atanur Kuyumculuk, Zirve Değerli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Destek Yatırım Bankası ile Cıtak Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.310.000,003.345,05

En Düşük4.330.000,003.360,00

En Yüksek4.348.000,003.368,00

Kapanış4.335.000,003.360,00

Ağırlıklı Ortalama4.339.207,023.361,50

Toplam İşlem Hacmi (TL)973.386.606,19

Toplam İşlem Miktarı (Kg)224,87

Toplam İşlem Adedi22

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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