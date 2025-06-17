Borsa İstanbul'da Standart Altın Fiyatı Geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 azalarak 4 milyon 325 bin liraya düştü. Gün içinde 4 milyon 318 bin lira ile 4 milyon 335 bin lira arasında hareket eden fiyat, önceki gün sona eren işlem döneminde 4 milyon 355 bin liradan kapanmıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 325 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 318 bin lira, en yüksek 4 milyon 335 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 azalışla 4 milyon 325 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 229 milyon 824 bin 16,39 lira, işlem miktarı ise 980,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 383 milyon 352 bin 514,97 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, QNB Bank, Dünya Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.355.000,003.381,20

En Düşük4.318.000,003.352,25

En Yüksek4.335.000,003.427,00

Kapanış4.325.000,003.352,80

Ağırlıklı Ortalama4.325.787,553.411,97

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.229.824.016,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg)980,34

Toplam İşlem Adedi79

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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