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Borsa İstanbul'da Standart Altın Fiyatı Düştü

Borsa İstanbul'da Standart Altın Fiyatı Düştü
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 azalışla 4 milyon 60 bin liraya geriledi. Bugün toplam işlem hacmi 4,38 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 60 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 36 bin lira, en yüksek 4 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 azalışla 4 milyon 60 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 103 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 381 milyon 504 bin 472 lira, işlem miktarı ise 1.078,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 386 milyon 31 bin 641,68 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.103.000,003.260,00

En Düşük4.036.000,003.232,00

En Yüksek4.100.000,003.290,00

Kapanış4.060.000,003.290,00

Ağırlıklı Ortalama4.067.214,903.256,67

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.381.504.472,00

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.078,58

Toplam İşlem Adedi47

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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