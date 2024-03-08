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Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran ise yüzde 6,32 ile 'Kıymetli Maden' fonları oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.736,45 ve en yüksek 9.174,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,29 değer kazanarak 31,9620 liraya, avro yüzde 3,33 artışla 35,0400 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,84 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,32 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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