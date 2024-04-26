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Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kazandı

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29 değer kazandı. Altın, dolar ve avro ise değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,64, dolar/TL yüzde 0,43, avro/TL yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.645,02 ve en yüksek 9.956,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,29 değer kazanarak 9.915,62 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,64 azalışla 2 bin 436 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,14 azalarak 16 bin 364 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 4 bin 343 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 110 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 değer kaybederek 32,4470 liraya, avro yüzde 0,35 azalışla 34,7330 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,88 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,28 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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