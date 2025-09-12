Haberler

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybetti, Altın ve Dolar Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,33 değer kaybıyla tamamladı. Altın fiyatları ise yüzde 1,85 artış gösterdi. Dolar/TL hafif bir artışla 41,3680 liraya ulaşırken, avro/TL yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,33 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 1,85 ve dolar/TL yüzde 0,11 değer kazandı, avro/TL yatay seyretti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.265,70 puanı ve en yüksek 10.735,22 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,33 altında 10.372,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 artışla 4 bin 857,1 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,84 yükselişle 32 bin 793 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 987 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,87 artarak 8 bin 136 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,11 artarak 41,3680 liraya çıkarken, avro yatay seyirle 48,5110 lira seviyesinden kapandı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55, emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,58 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
