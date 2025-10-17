Haberler

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybetti, Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,77 değer kaybederken, altın fiyatları artış gösterdi. Gram altın fiyatı yüzde 7,74 yükselirken, döviz kurlarında da dalgalanmalar gözlendi.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.053,74 puanı ve en yüksek 10.683,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,77 altında 10.208,76 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,74 artarak 9 bin 648 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 41,9530 liraya, avro yüzde 1,30 düşerek 49,0060 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,32, emeklilik fonları yüzde 0,71 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,37 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
