Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,59, dolar/TL yüzde 0,04 değer kaybederken avro/TL yüzde 0,21, altının gram fiyatı yüzde 0,37 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.358,55 ve en yüksek 10.758,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,59 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 2 bin 430 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,33 artarak 16 bin 190 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 3 bin 975 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kaybederek 32,2160 liraya düşerken avro yüzde 0,21 artışla 35,0330 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,20 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,97 ile "Para Piyasası" fonları oldu.