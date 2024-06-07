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Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybederken Dolar Değer Kazandı

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda değer kaybederken, dolar ise değer kazandı. Altın fiyatları da düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,51, avro/TL yüzde 0,36, altının gram fiyatı yüzde 1,19 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.112,40 ve en yüksek 10.610,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,51 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,19 azalışla 2 bin 401 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,79 düşüşle 15 bin 900 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 3 bin 975 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 3 bin 930 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 32,2630 liraya çıkarken, avro yüzde 0,36 azalışla 34,9060 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,27 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,36 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,97 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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