Borsa İstanbul'da Haziran Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 10.540,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 artışla 10.528,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.551,00 puana çıktı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.540,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesi temkinli bir seyir izliyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyonun yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.450 ve 10.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.