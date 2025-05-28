Borsa İstanbul'da Haziran Vadeli Kontrat Düşüşte

Borsa İstanbul'da Haziran Vadeli Kontrat Düşüşte
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle başladı. Analistler, ekonomik güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının bugün takip edileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 10.453,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 azalışla 10.476,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.462,00 puana indi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 10.453,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki ticaret savaşının bir miktar soğuması ve gelecek döneme ilişkin iyimserliklerle risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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