Borsa İstanbul'da Haftalık Kazanç

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,71 kazançla 7.716,67 puandan tamamlandı. Döviz ve altın ise düşüş yaşadı.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,71 kazançla 7.716,67 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.407,94 puanı, en yüksek 7.902,95 puanı gördü.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,20 kazançla 7.158,67 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,52 yükselişle 7.902,83 puana ve Mali Endeks yüzde 3,72 kazançla 7.577,09 puana yükselirken, Sanayi Endeksi yüzde 2,62 değer kazancıyla 12.189,20 puana yükseldi.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,42 ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret oldu. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticareti yüzde 27,88 ile Ülker, yüzde 21,15 Türk Telekom izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,08 ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 12,13 ile GSD Holding, yüzde 11,66 ile Global Yatırım Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 347 milyar 418 milyon lirayla Koç Holding, 328 milyar 440 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 301 milyar 853 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

Bu hafta döviz ve altın düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 azalışla 1.629 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 azalışla 10 bin 806 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 2,05 değer kaybederek 26,5440 lira, avronun satış fiyatı yüzde 2,74 azalışla 28,6520 lira oldu.

Geçen hafta 34,5910 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,44 azalarak 33,4020 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,72 azalışla 29,9760 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)