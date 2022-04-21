Borsa İstanbul'da gong Suwen için çaldı

Kadın iç giyim perakende markası Suwen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni sonrası "SUWEN" kodu ile işlem görmeye başladı.

Suwen'den yapılan açıklamaya göre, törene Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Suwen Yönetim Kurulu Başkanı Birol Sümer, Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Bolluk, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koç, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek katıldı.

TSKB liderliğinde, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleşen halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi. Suwen'in halka arz edilen 23 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

"Tekstil ve perakende açısından kurumsallaşma, tanınırlık, marka değeri son derece önemli"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, tekstil sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, Türkiye'de 7 bölgede ve yurt dışında mağazaları bulunan Suwen'in, konumu ve gelecek hedefleriyle ön plana çıktığını kaydetti.

Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün önemli bir adım atarak Borsamızda işlem görmeye başlayan kıymetli şirketimize, bu halka arzın, finansman sağlamanın yanında, ayrıca kurumsallaşmanın sağlanması, tanınırlığının artması, marka değerinin yükselmesi gibi birçok faydası daha olacaktır. Özellikle tekstil ve perakende sektörü açısından kurumsallaşma, tanınırlık, marka değeri son derece önemlidir. Böylece şirkete güvenerek, bu halka arzla şirkete ortak olarak şirketin geleceğinde yer almak isteyen yatırımcılarımız, bu açılardan da şirketin gücüne güç katacaktır.

Suwen Tekstil, yaklaşık 425 milyon TL halka arz tutarı ile 68 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Suwen Tekstil'e 'Borsamız ailesine hoş geldiniz' diyorum."

"Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var"

Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Bolluk da yatırımcıların gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını aktararak, talep toplama sürecinde bireysel ve kurumsal yatırımcıların Suwen'e gösterdikleri güvenin kendilerini gururlandırdığını ve beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğini belirtti.

Bolluk, şunları kaydetti:

"Halka arz sürecinde bize yol gösteren, desteklerini esirgemeyen Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borsa İstanbul'un değerli yöneticilerine ve uzmanlarına saygılarımızı ve teşekkürlerimizi Suwen adına arz ediyorum. Aracı kurum olarak bizim her an yanımızda olan TSKB, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman'ın çok değerli ekibine ve bugünlere gelmemizde büyük katkıları olan tüm Suwen ailesine emekleri için teşekkür ediyorum.

Halka arz edilen toplam 23 milyon TL'lik nominal değerli paylardan elde ettiğimiz bu kaynağı ağırlıklı olarak yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında, finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz. Suwen olarak, Türkiye'den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken, çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı umuyoruz."

Verrilen bilgiye göre, talep toplama sürecinde halka arz birim hisse fiyatı 18,5 TL olarak belirlenmişti. Suwen'in halka arz edilen 23 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 425 milyon 500 TL oldu.

Halka arzda 71 bin 579 yurt içi bireysel, 75 yurt içi kurumsal ve 5 yurt dışı kurumsal olmak üzere toplam 71 bin 659 yatırımcıdan talep geldi.