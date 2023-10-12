Borsa İstanbul'da Enerji Şirketleri Yeni İş İlişkilerine Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da işlem gören enerji ağırlıklı şirketler, yılın son çeyreğine hızlı başlayarak yeni iş ilişkilerini artırmaya devam ederken, ay başından bu yana enerji şirketleri toplamda 111,5 milyon dolar ve 6,8 milyon avroluk anlaşma imzaladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören enerji ağırlıklı şirketler, yılın son çeyreğine hızlı başlayarak yeni iş ilişkilerini artırmaya devam ederken, ay başından bu yana enerji şirketleri toplamda 111,5 milyon dolar ve 6,8 milyon avroluk anlaşma imzaladı.

2023'ün son çeyreğine girerken Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamalarda enerji ağırlıklı şirketlerin faaliyetlerine güçlü şekilde devam ettiği görülüyor.

Buna göre, Astor Enerji AŞ ekimin başında, Fortis Enerji Elektrik Üretim AŞ ile "Dağıtım Transformatörü, Güç Transformatörü ve Anahtarlama Ürünleri" alımı konusunda toplam bedeli 5,5 milyon dolar olan 2 ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu.

Danimarka'dan bir müşteri ile 1,7 milyon avroluk "Güç Transformatörü" kapsamında satış sözleşmesi imzalayan Astor Enerji, ayrıca İspanya'da bulunan özel bir şirketle 2,2 milyon avroluk, yurt dışından bir müşterisi ile 2,9 milyon avroluk iş ilişkisi açıkladı.

Böylelikle şirket, ekim başından bu yana toplamda yurt içi için 5,5 milyon dolarlık ve yurt dışı için de yaklaşık 6,8 milyon avroluk satış sözleşmesi imzaladı.

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ ise son çeyreğe girerken, KAP'da yayımlanan açıklamasında, "27 Mart 2023 tarihli KAP açıklamasında inşaatına başladığını duyurduğumuz ve şirketimizin yüzde 51 ortağı olduğu Defic Globe Enerji AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Future PV'nin kendisine ait Romanya Caracal'da bulunan 18,57 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı tamamlanarak açılışı yapılmıştır. Yılda 26 GW enerji üretmesi beklenen projede 32 bin ton/yıl karbon salınımının önüne geçilmiş olacak." bilgilendirmesine yer verdi.

Dün Azerbaycan'da faaliyet gösteren bir şirket ile Yangın ve Gaz algılama ekipmanlarının tüm devreye alım sürçleri dahil olmak üzere, mühendislik ve ürün tedariki işleri için 5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığını duyuran Yeo Teknoloji, bugün de Bahreyn Hükümeti tarafından 20 yıl alım garantisi verilen 84,8 MWP kapasiteli GES Projesi için GETAS Energy Company şirketi ile işbirliği sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Girişim Elektrik ile Karesi Polyester arasında 76,5 milyon dolarlık anlaşma

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ, ay başında Diana Otel Yatırımları ve İşletmeciliği AŞ ile Konya'nın Çumra ilçesinde, anahtar teslim "Öztüketim Arazi Güneş Enerjisi Santrali ile 154 KV Trafo Merkezi ve Enerji Nakil Hattı" yapımı hususunda, vergiler hariç toplam 20 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Şirket bu hafta, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ tarafından 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilen "Tekirdağ-Kırklareli-Edirne İlleri Şönt (Endüktif) Reaktör Temin ve Kurulum" konulu ihalelerde, toplam bedeli KDV hariç 1,8 milyon dolar ile en avantajlı fiyatı vererek birinci olduğunu açıklarken, dün de Karesi Polyester ile 76,5 milyon dolarlık "Anahtar Teslim Öztüketim Arazi GES" yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Esenboğa Elektrik Üretim AŞ ise Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinden, Vitra Karo Sanayi ve Ticaret AŞ ile "Vitra Karo Bozüyük Fabrikası Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu için KDV hariç 2,1 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığını açıklarken, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile de "SSG Bozüyük Fabrikası Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu için KDV hariç 2,4 milyon dolarlık başka bir sözleşme imzalandığını bildirdi.

Böylece Esenboğa Elektrik Üretimi AŞ'nin, Eczacıbaşı Topluluğu şirketleri ile son çeyreğin başında yaptığı anlaşmaların toplam bedeli yaklaşık 4,5 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ise Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisinin çatı alanına kurulan GES'in devreye alındığı açıkladı.