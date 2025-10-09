Haberler

Borsa İstanbul'da Ekim Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

BİST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,48 artışla 12.110 puandan başladı. Küresel piyasalardaki olumlu hava ve Fed'in faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler etkili oldu.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,48 yükselişle 12.110,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,91 düşüşle 12.052,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.078,00 puana çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,48 artışla 12.110,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceği belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
