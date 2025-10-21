Haberler

Borsa İstanbul'da Ekim Vadeli Kontrat Yatay Seyirle Başladı

Güncelleme:
BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yatay seyirle 11.523 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, akşam seansında 11.532 puana yükseldi. Küresel piyasalardaki olumlu hava işlemleri etkiliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,17 artışla 11.521,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.532,00 puana çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 artışla 11.523,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
