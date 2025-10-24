Haberler

Borsa İstanbul'da Ekim Vade Kontratı Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne %0,19 artışla 11.680,00 puandan başladı. TCMB’nin faiz indirimine gitmesi ve küresel piyasalardaki olumlu hava dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,19 yükselişle 11.680,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,50 artışla 11.658,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yükselişini sürdürerek 11.691,00 puandan kapandı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 artışla 11.680,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

TCMB'nin faiz kararının yanı sıra yurt içinde dün açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi aynı dönemde 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

Bu gelişmelere ek olarak, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise başta ABD'de enflasyon olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Gözler CHP'nin mutlak butlan davasında! İşte mahkemenin önündeki 4 seçenek

Siyasetin gözü çıkacak kararda! İşte olası 4 senaryo
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

Pezeşkiyan, önce Türkiye'yi örnek verdi sonra isyan etti
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.