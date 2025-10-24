Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 3,93 Değer Kazandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,93 artışla 11.025,33 puana yükseldi. Mali, hizmetler, teknoloji ve sanayi endeksleri değer kazandı. En çok işlem gören hisseler arasında Akbank ve Türk Hava Yolları öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,93 değer kazanarak 11.025,33 puana yükseldi.

Dün 10.608,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 417,07 puan ve yüzde 3,93 değer kazancıyla 11.025,33 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.662,28 en yüksek 11.158,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,77, hizmetler endeksi yüzde 3,34, teknoloji endeksi yüzde 2,87 ve sanayi endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükselirken 4'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti BBVA oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 61 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,38, bileşik getirisi yüzde 40,40 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 153 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9730 liradan, avro 48,7920 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,6 düşüşle 4 bin 61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 azalışla 65,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
