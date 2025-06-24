Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 3,04 Yükselişle Açıldı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.419,14 puandan başlamış ve önceki gün kapanışa göre yüzde 3,04 artış göstermiştir. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazanırken, ulaştırma sektörü en fazla kazandıran sektör oldu. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını merakla takip ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,04 yükselişle 9.419,14 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 9.141,31 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,83 puan ve yüzde 3,04 artışla 9.419,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,71, holding endeksi yüzde 3,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,17 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 1,44 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserliğiyle pozitif bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Bölgeye ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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