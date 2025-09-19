Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,23 Değer Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 artışla 11.294,48 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazanırken, en fazla kazandıran sektör metal ana sanayi oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 246,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 171,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, güne pozitif başladıktan sonra gün içinde 11.040,32 seviyesine kadar gerilese de genele yayılan alımların etkisiyle haftanın son işlem gününü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, DEAŞ'ın dış güvenlik sorumlusu Bassam'ı Suriye'de öldürdü

DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü! Operasyon bu kez ABD'den değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.