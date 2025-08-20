Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,58 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 172,71 puan artarak 11.134,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,03 puan azalışla 10.961,99 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.933,63 puanı, en yüksek 11.157,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 199,24 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 12.334,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,68, mali endeks yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 23'ü geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 340,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 340,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,63 bileşik getirisi yüzde 39,98 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,8124 satışta 40,9760 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,7834, satışta 40,9468 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1663, sterlin/dolar paritesi 1,3472 ve dolar/yen paritesi 147,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 66,2 dolardan işlem görüyor.