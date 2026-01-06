Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kazanarak 11.863,61 puana çıktı.

Dün 11.702,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 161,61 puan ve yüzde 1,38 artışla 11.863,61 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.732,40 puanı, en yüksek 11.893,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1, sanayi endeksi yüzde 0,7, hizmetler endeksi yüzde 1,5 ve teknoloji endeksi yüzde 0,1 arttı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken, 22'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 445 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,82, bileşik getirisi yüzde 36,68 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 156,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0460 liradan, avro 50,4520 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 4 bin 445 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 artışla 61,7 dolardan işlem görüyor.