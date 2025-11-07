Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,25 Değer Kaybetti

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kaybederek 10.934,65 puana düştü. Önceki kapanışa göre 73 hisse düştü, 25 hisse yükseldi. Altın ve petrol fiyatları uluslararası piyasalarda artış gösterdi.

Dün 11.073,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,47 puan ve yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 138,62 puan ve yüzde 1,25 değer kaybıyla 10.934,65 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.906,69 en yüksek 11.092,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,4, sanayi endeksi yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 0,89 ve mali endeks yüzde 1,86 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken 73'ü düştü 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 7 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,54, bileşik getirisi yüzde 39,88 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3100 ve dolar/yen paritesi 153,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,2060 liradan, avro 48,7930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,2 artışla 64,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
title
