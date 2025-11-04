Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,21 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kaybederek 10.926,36 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,03 puan ve yüzde 1,21 azalışla 10.926,36 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 72 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen ise yüzde 2,86 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen faiz indirim sürecine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporunun takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle günün geri kalanında resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç olduğunu ifade etti.