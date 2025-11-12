Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,96 Değer Kazandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artış göstererek 10.677,85 puana yükseldi. Endeksin yükselişinde teknoloji, sanayi ve mali endeksler de katkı sağladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 değer kazanarak 10.677,85 puana yükseldi.

Dün 10.576,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 79,21 puan ve yüzde 0,75 artışla 10.655,66 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 101,40 puan ve yüzde 0,96 değer kazancıyla 10.677,85 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.581,02, en yüksek 10.706,60 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 0,56, mali endeks yüzde 0,25 ve hizmetler endeksi yüzde 0,41 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken, 34'ü düştü ve 5'i yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 124 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,72, bileşik getirisi yüzde 40,09 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3120 ve dolar/yen paritesi 154,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,2440 liradan, avro 48,9100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 124 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 azalışla 64,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
