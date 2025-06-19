Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,96 Değer Kazandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artarak 9.284,48 puana yükseldi. İşlem hacmi 35,6 milyar lira olurken, bankacılık endeksi de değer kazandı. Yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 değer kazanarak 9.284,48 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,35 puan ve yüzde 0,96 artışla 9.284,48 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 35,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,32 kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,25 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık seyir izleniyor.

Yurt içinde gözler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Analistler, günün keri kalanında yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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