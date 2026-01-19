Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 12.754,50 puana çıkarak yüzde 0,68 değer kazandı. En çok işlem gören hisse senetleri arasında ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Akbank öne çıktı. Altının ons fiyatı ise 4 bin 668 dolara yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 değer kazanarak 12.754,50 puana çıktı.

Cuma günü 12.668,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 72,20 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.740,72 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 85,98 puan ve yüzde 0,68 kazançla 12.754,50 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.700,54 puanı, en yüksek 12.837,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,55, mali endeks yüzde 1,41 ve sanayi endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,27 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken 33'ü düştü, 2'si yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 668 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,57, bileşik getirisi yüzde 36,39 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2710 liradan, avro 50,3430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,9 artışla 4 bin 668 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 azalışla 62,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
