BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 12.332,01 puana çıkarak yüzde 0,63 değer kazandı. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Altın İşletmeleri, ASELSAN ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 12.332,01 puana çıktı.

Dün 12.254,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,18 puan ve yüzde 0,63 kazançla 12.332,01 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.235,95 puanı, en yüksek 12.348,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 1,41 ve hizmetler endeksi yüzde 1,06 yükselirken, mali endeks yüzde 0,59 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken 22'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Altın İşletmeleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 585 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1650 liradan, avro 50,4230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 585 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 yükselişle 64,4 dolardan işlem görüyor.

