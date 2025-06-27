Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,61 Değer Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kaybederek 9.244,46 puana geriledi. Endeks, en düşük 9.235,32, en yüksek 9.328,31 puanı gördü. Mali ve sanayi endeksleri de değer kaybederken, teknoloji endeksi yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kaybederek 9.244,46 puana geriledi.

Dün 9.301,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,02 puan artışla 9.310,07 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,59 puan ve yüzde 0,61 değer kaybederek 9.244,46 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.235,32, en yüksek 9.328,31 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks, sanayi endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 0,9'ar değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,4 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükselirken 83'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 282 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,30, bileşik getirisi de yüzde 41,97 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3740 ve dolar/yen paritesi 144,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8900 liradan, avro 46,7560 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 düşüşle 3 bin 282 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,5 artışla 67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı

Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti

Kanserle savaşan ünlü isimden sevindiren haber
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

İki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem olabilir
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.