Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,59 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 10.920,85 puana çıktı.

Dün 10.857,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,02 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.874,18 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,68 puan ve yüzde 0,59 değer artışıyla 10.920,85 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.865,73, en yüksek 10.953,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,8, sanayi endeksi yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,18 artarken mali endeks yüzde 0,57 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükselirken 35'i düştü ve 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Halkbank, ASELSAN ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 164 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,08, bileşik getirisi yüzde 39,33 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 156,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4490 liradan, avro 49,1230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 164 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 61,8 dolardan işlem görüyor.