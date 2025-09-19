Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,56 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kazanarak 11.110,17 puana yükseldi.

Dün 11.165,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,40 puan ve yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,06 puan ve yüzde 0,56 değer kazancıyla 11.110,17 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.058,43 en yüksek 11.154,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,4, mali endeks yüzde 0,61 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 52'si düştü 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 659 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1760, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 148 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4020 liradan, avro 48,7260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde yatay seyirle 3 bin 659 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,9 azalışla 66,5 dolardan işlem görüyor.